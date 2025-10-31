Саратовец пойдет под суд за хулиганство на объектах железнодорожного транспорта

Красноармейский городской суд Саратовской области рассмотрит в отношении 25-летнего жителя региона уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Согласно релизу, фигурант нарушал общественный порядок в пути следования в электропоезде сообщением «Тарханы — Карамыш», разбил стекла межвагонных дверей поезда. Он игнорировал замечания сотрудника подразделения транспортной безопасности и ударил его.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Павел Фролов