Жителя Ижевска приговорили к десяти годам за покушение на сбыт наркотиков

Ленинский райсуд Ижевска приговорил 36-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В августе 2025 года осужденный, действуя в группе лиц, забрал крупную партию наркотиков из тайника с намерением сбыть их потребителям. Преступные действия были пресечены правоохранительными органами, и наркотики были изъяты. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анастасия Лопатина