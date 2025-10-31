Fox News: «маятник Трампа» снова заставил ЕС беспокоиться из-за России

Тон президента США Дональда Трампа по теме урегулирования на Украине за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний в адрес России в прошлом месяце он перешел к позиции невмешательства, считает Fox News. Источники канала в Европе признались, что очередное изменение настроений в американской администрации беспокоит ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президента США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президента США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разворот начался две недели назад, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, считает Fox News. Тогда многие ожидали, что США одобрят поставку ракет Tomahawk, но этого не произошло. Затем Пентагон объявил о возвращении домой дислоцированной в Румынии бригады армии США, а также подразделений в Венгрии и Болгарии. Дональд Трамп назвал вывод войск «незначительным», но европейские союзники восприняли это иначе, отмечает Fox News.

«Это станет приглашением для России усилить атаки на Украину и укрепить свое влияние в регионе», — заявил неназванный европейский чиновник.

Другой источник телеканала при этом напомнил о введении санкций против российских ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Он заявил, что «санкции — это шаг с реальными последствиями», а отзыв американских подразделений из Европы не будет иметь существенных последствий. «Остальное — типичный маятник Трампа: он качается то в одну, то в другую сторону», — добавил собеседник Fox News.