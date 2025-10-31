Организатора военно-спортивного клуба осудили в Новосибирске за истязание детей

Бердский горсуд Новосибирской области вынес приговор в отношении организатора военно-спортивного клуба Данила Шаргана. Его признали виновным в истязании (ч. 2 ст. 117 УК РФ) воспитанников. Подсудимому назначили три года колонии общего режима, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с ноября 2023-го по март 2024 года фигурант дела арендовал помещение для проведения спортивно-патриотических занятий, в ходе которых неоднократно наносил удары разными предметами по голове и телу детей.

Свою вину Данил Шарган не признал. Кроме лишения свободы, его обязали выплатить 600 тыс. руб. в качестве возмещения морального вреда пострадавшим.

Александра Стрелкова