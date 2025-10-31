В Орске осуждена врач, которая помогла жителю уклониться от призыва на военную службу

Врач больницы в Орске признана виновной в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Решение принял Ленинский районный суд города. Об этом сообщает прокуратура.

Медработнику назначен штраф в размере 60 тыс. руб. Также сотрудник больницы не сможет заниматься врачебной деятельностью в госучреждениях в течение двух лет. Деньги, полученные в качестве взятки, конфискованы в доход государства.

Следствие установило, что коллега попросила обвиняемую внести ложные данные в медицинские документы призывника. Это позволило молодому человеку избежать военной службы. Подсудимая проинструктировала призывника, как вести себя во время медицинской комиссии, и внесла информацию о заболевании в справку. За это она получила две тыс. руб.

Георгий Портнов