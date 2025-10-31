Следствие начало проверку после нападения с ножом на подростка в Пензе

Следователи приступили к проверке по факту нападения с ножом на несовершеннолетнего в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно предварительным сведениям, накануне, 30 октября, на улице Тепличная в Пензе 39-летний местный житель ударил ножом в область туловища 14-летнему подростку. Несовершеннолетнего увезли в медучреждение, где специалисты оказывают ему необходимую помощь. В силовом ведомстве уточнили, что угрозы жизни пострадавшему нет. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Подписчики Telegram-канала «Пенза Новости» рассказали, что мужчина напал на подростка возле дома № 39 по улице Тепличной. Со слов одного из них, нетрезвый пензенец ходил с двумя большими ножами и вскоре нашел жертву. Другой отметил, что мужчина ударил в спину несовершеннолетнего, который бежал за другом. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нападавшего.

Павел Фролов