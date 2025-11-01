Директор МУП «Пермгорэлектротранс» покидает должность

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Дробаха покидает должность. Эту информацию подтвердил знакомый с ситуацией источник. Место директора станет вакантным с 7 ноября. По данным собеседника, директор ПГЭТ переходит на новое место работы. В пресс-службе администрации не смогли подтвердить данную информацию. Напомним, Александр Дробаха возглавил МУП в апреле 2021 года. До этого он трудился на предприятии в должности главного инженера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает трамвайные и автобусные маршруты Перми. Выручка в 2024 году составила 1,885 млрд руб., чистый убыток — 139,3 млн руб.