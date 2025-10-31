В газете «Коммерсантъ-Прикамье» сменился главный редактор

В газете «Коммерсантъ-Прикамье» меняется главный редактор. Вячеслав Суханов, занимавший должность с марта 2005 года, покинул пост в связи с переходом на новое место работы вне издательского дома «Коммерсантъ».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На должность главного редактора перейдет Максим Стругов. Сейчас он занимает должность заместителя главного редактора — выпускающего редактора «Ъ-Прикамье».

Максим Стругов в 2003 году окончил лицей №2 при Пермском государственном университете. В 2008 году завершил обучение на историко-политологическом факультете Пермского государственного университета (в данный момент Пермский государственный национальный исследовательский университет).

В издании «КоммерсантЪ-Прикамье» работает с 2007 года, на должности заместителя главного редактора — с начала 2017 года.