В районе Красноярского края ограничили движение автобусов из-за гололеда

В Богучанском районе Красноярского края ограничено движение пассажирского автотранспорта. Временный запрет введен на трех участках из-за гололеда, сообщает ГУ МЧС региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ограничения установлены с 187 по 257 км автодороги Канск — Абан — Богучаны, с 0 по 63 км трассы Октябрьский — Чунояр — Осиновый Мыс — Такучет, а также с 0 по 46 км дороги Богучаны — Кодинск.

По данным Средне-Сибирского УГМС, на территории региона 31 октября пройдет дождь, скорость ветра до 11 м/с. Температура воздуха ожидается в районе +9 градусов.

Александра Стрелкова