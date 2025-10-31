В Звездном за содействие в привлечении контрактников на СВО будут платить по 100 тыс. рублей

Дума ЗАТО Звездный утвердила единовременную выплату для граждан, которые содействуют в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер выплаты составит 100 тыс. руб. за привлеченного контрактника, зарегистрированного в другом субъекте РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства. Выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда администрации округа.

Аналогичные меры уже действуют в Перми, Пермском, Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском, Соликамском и Октябрьском округах.