В Звездном за содействие в привлечении контрактников на СВО будут платить по 100 тыс. рублей
Дума ЗАТО Звездный утвердила единовременную выплату для граждан, которые содействуют в заключении контрактов для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Размер выплаты составит 100 тыс. руб. за привлеченного контрактника, зарегистрированного в другом субъекте РФ, иностранного гражданина и лица без гражданства. Выплаты будут производиться за счет средств резервного фонда администрации округа.
Аналогичные меры уже действуют в Перми, Пермском, Лысьвенском, Чердынском, Гайнском, Осинском, Чернушинском, Соликамском и Октябрьском округах.