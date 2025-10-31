Суд Новосибирска конфисковал обнаруженные в посылке военные награды

Ленинский районный суд Новосибирска конфисковал и обратил в доход государства ордена и медали, обнаруженные в международной посылке. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах суда указывается, что 13 июля в пункт международного почтового обмена «Новосибирский логистический почтовый центр» поступила посылка. Ее отправитель не задекларировал по установленной форме орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также памятные нагрудные знаки различных воинских подразделений.

В отношении отправителя завели дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), суд назначил наказание в виде конфискации.

Илья Николаев