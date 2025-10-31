ILR Construction построит два производственно-складских комплекса в Шушарах

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал девелоперу ILR Construction (ООО «ИЛР Инвест») разрешения на строительство двух производственно-складских комплексов «Софийская 1» и «Софийская 2» на улице Софийская в Колпинском районе города. Документы об этом опубликованы на официальном сайте ведомства. Совладелец компании Вячеслав Зелепуга от комментариев категорически отказался.

Площадь первого объекта составит 15,7 тыс. кв. м., второго — 19,3 тыс. кв. м., следует из документов. На сайте девелопера сказано, что комплекс «Софийская 1» класса А будет введен в эксплуатацию в IV квартале 2026 года. Срок сдачи «Софийской 2» также класса А запланирован на II квартал 2027-го. Оба комплекса, как указано в их характеристике, предназначены «для промышленных объектов».

Инвестиции в строительство директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев оценивает в 90 тыс. за кв. метр. По подсчетам управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, строительство с коммуникациями обойдется в 80–90 тыс. за «квадрат».

На этой неделе в петербургском правительстве сообщили, что ООО «ИЛР Инвест» стал стратегическим инвестором Петербурга. Компания реализует проект «Создание промышленной инфраструктуры "ПромБокс Горское"», которому соответственно Смольный присвоил статус стратегического. «ИЛР Инвест» планирует построить в Выборгском райоены на территории промышленной зоны «Каменка» объекты инфраструктуры для размещения промышленных производств.

Объем инвестиций в создание промышленной площадки, как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, составит около 2,5 млрд руб. Срок строительства рассчитан до 2035 года: завершить проектно-изыскательские работы намерены в III квартале 2028-го, строительно-монтажные — в I квартале 2030-го.

Надежда Ярмула