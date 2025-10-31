В Югре задержали браконьера, выловившего краснокнижную рыбу на 18,5 млн рублей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) транспортные полицейские задержали браконьера, выловившего рыбу с ущербом на 18,5 млн руб., сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО. 74-летний житель Нижневартовска с помощью донной сети поймал 38 краснокнижных осетров, 30 стерлядей, восемь пелядей и одного судака.

Инцидент произошел 9 октября на 1678 км реки Обь. Сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с инспектором рыбоохраны остановили моторную лодку, управляемую пожилым человеком. В лодке нашли 75-метровую донную сеть, ловля с помощью которой запрещена, и рыбу. У браконьера не было разрешительных документов. Часть рыбы — 12 осетров и три стерляди — была выпущена обратно в реку, но остальная часть оказалась снулой. Подозреваемый отказался объяснять свои действия. Вся рыба, лодка и орудие лова были изъяты.

В отношении браконьера возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ и по пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения.

Ирина Пичурина