«Россети Новосибирск» обеспечат электроэнергией расширение региональной здравницы

«Россети Новосибирск» приступили к реализации значимого социального проекта: компания обеспечит необходимую мощность в объеме более 850 кВт и надежное электроснабжение для реконструируемого оздоровительного комплекса АО «Санаторий Доволенский». Эта здравница давно завоевала репутацию одного из важнейших лечебнооздоровительных центров Сибири: сюда приезжают за лечением и отдыхом жители не только Новосибирской области, но и других регионов.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В рамках проекта будет построено несколько объектов электросетевой инфраструктуры. Энергетики планируют ввести в работу трансформаторную подстанцию классом напряжения 10/0,4кВ мощностью 21 000кВА, а также воздушную линию электропередачи 10кВ протяженностью порядка 4км с применением надежного самонесущего изолированного провода. Кроме того, будут установлены два линейных разъединителя на 400 А и два современных комплекса учета электроэнергии. На эти цели энергокомпания направит более 15млн рублей.

В ходе реконструкции четвертого корпуса санатория планируется надстроить этаж. Это позволит увеличить вместимость учреждения на 100дополнительных мест и тем самым расширить возможности для отдыха и оздоровления жителей и гостей Новосибирской области.

Санаторий славится уникальной природной базой: здесь используют минеральную воду «Доволенская», сульфидноиловую грязь озера Островное и целебные травяные сборы. Комплекс специализируется на лечении заболеваний желудочнокишечного тракта, опорнодвигательного аппарата, нервной системы, кожных и гинекологических болезней, а также патологий мочеполовой системы и органов дыхания.

При проектировании специалисты компании «Россети Новосибирск» особое внимание уделили обеспечению надежного электроснабжения санатория с учетом заявленной второй категории. Это позволит обеспечить бесперебойную работу медицинского и гостиничного оборудования, создать комфортные условия для отдыхающих и персонала, а также гарантировать стабильное функционирование учреждения при возможных технологических нарушениях в электросетях.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

