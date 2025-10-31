Си Цзиньпин: Китай вместе со странами АТЭС будет поддерживать свободную торговлю

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на 32-й неформальной встрече руководителей государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнджу. Он заявил, что Китай намерен вместе с АТЭС поддерживать свободную торговлю.

«Мы должны сообща поддерживать многостороннюю торговую систему, практиковать подлинный многосторонний подход, укреплять авторитет и эффективность многосторонней системы с ключевой ролью Всемирной торговой организации (ВТО). Необходимо совместными усилиями обеспечивать стабильность и бесперебойную работу производственно-сбытовых цепочек»,— сказал глава КНР (цитата по ТАСС).

Он отметил, что мир переживает период беспрецедентных изменений, а международная обстановка характеризуется крайней нестабильностью, которая сказывается и на странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китай стремится вместе со странами АТЭС использовать благоприятные возможности, проводить взаимовыгодную открытую политику, продвигать инклюзивную экономическую глобализацию, а также формировать единое сообщество АТР.

Си Цзиньпин также призвал избрать «правильное направление» в реформировании ВТО, поддерживать режим наибольшего благоприятствования, не допускать дискриминации и защищать права и интересы развивающихся стран, соблюдать международные торгово-экономические правила.

