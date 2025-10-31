Ярославская инспекция адмтехнадзора покупает 40 дронов с тепловизорами

Инспекция административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области покупает 40 беспилотных летательных аппаратов (дронов). Электронный аукцион объявлен на портале госзакупок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляет 29 млн 160 тыс. руб. Как сказано в описании объекта закупки, дроны должны быть управляемыми, иметь соответствующий пульт. Предусмотрена возможность делать четкие и плавные видеозаписи и фотографии. Должна быть предусмотрена возможность управления камерой. Кроме того, аппараты необходимо оснастить тепловизорами.

Максимальная высота полета составит 2,5 км. Инспекция занимается контролем технического состояния самоходных машин, аттракционов, жилищным контролем, лицензированием управляющих компаний, производством по делам о ряде административных правонарушений, а также выполняет некоторые другие функции. Ранее в Ярославской области БПЛА применяли для защиты лесов от пожаров и для контроля за использованием земельных участков.

Антон Голицын