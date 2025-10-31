«Уфа» вылетела из Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Уфа» завершил выступление в Кубке России, проиграв в матче шестого раунда нижнекамскому «Нефтехимику». Матч на уфимском стадионе «Нефтяник» закончился в серии пенальти.

Фото: Идэль Гумеров

Счет в игре открыли уфимцы — на 24 минуте полузащитник Мигран Агеян, получив разрезающую передачу от Данила Ахатова с правого фланга, убежал в контратаку и переиграл вратаря нижнекамцев.

На 82 минуте полузащитник гостей Данил Сухомлинов получил мяч на подступах к штрафной площади и, войдя в нее, точно пробил в правый угол ворот «Уфы», 1:1. С таким счетом закончилось основное время матча.

В серии пенальти у хозяев забил лишь Шамиль Исаев, а Никита Мацхарашвили и Алан Хабалов попытки не реализовали. В составе команды из Татарстана не смог забить только Андрей Никитин, тогда как Давид Кокоев, Ислам Машуков и Иван Бобер были точны. 3:1, победа «Нефтехимика», который в следующем раунде сыграет с «Ростовом», выступающим в Премьер-лиге.

Для «Уфы» лучшим выступлением в Кубке России остается розыгрыш 2016/2017 года, когда команда добралась до полуфинала турнира, где уступила московскому «Локомотиву». По пути башкирский клуб обыграл белгородский «Энергомаш», грозненский «Терек» и махачкалинский «Анжи».

Идэль Гумеров