Красноярца ждет суд за оправдание теракта в театральном центре на Дубровке

Управление СКР по Красноярскому краю завершило расследование дела 23-летнего местного жителя, который обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование установило, что с декабря 2022-го по январь 2023 года красноярец публиковал в чате одного из мессенджеров комментарии, в которых оправдывал деятельность запрещенных террористических организаций, а также теракт в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году.

По материалам краевого УФСБ следственные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, он признал вину.

23 октября 2002 года террористы захватили театральный центр на Дубровке, где в это время шел мюзикл «Норд-Ост». На третий день во время штурма центр был освобожден, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников, более 700 — пострадали.

Илья Николаев