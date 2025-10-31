Радио «Свободная Азия» приостановило работу из-за проблем с финансированием

Американское интернет-СМИ и эфирная радиостанция «Свободная Азия» (RFA) с 31 октября прекратила свою деятельность из-за «тяжелого положения с финансированием». Как сообщает AP News, на это повлияли шатдаун правительства США, а также действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении финансируемых государством новостных служб.

Радио «Свободная Азия» работало с 1996 года, однако «в последние месяцы - лишь с минимальным штатом». Гендиректор RFA Бэй Фанг допускает «возможность возобновления деятельности», но чтобы сэкономить ограниченные ресурсы, он вынужден «закрывать зарубежные бюро, увольнять и выплачивать выходные пособия сотрудникам».

Другие похожие на RFA радиостанции, такие как Радио Свободная Европа и Радио Свобода (признаны в РФ иностранными агентами и нежелательными организациями) продолжают работу, несмотря на то, что «последний раз получали федеральное финансирование в сентябре». Радиостанции были вынуждены сократить расходы, например, расторгнуть контракты с внештатниками, закрыть часть программ, а также отправить некоторых сотрудников в частично оплачиваемый отпуск.

Влад Никифоров