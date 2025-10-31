Назначен новый руководитель госпиталя ветеранов войн в Ярославле

30 октября Андрей Яценко стал новым руководителем госпиталя ветеранов войн, который теперь является подразделением Ярославской областной клинической больницы. Об этом сообщает портал Yarnews.

Господин Яценко хорошо известен в медицинской среде Ярославля благодаря своему опыту. Ранее он четыре года возглавлял Большесельскую центральную районную больницу, а затем пять лет руководил Тутаевской ЦРБ. В Тутаеве Андрей Яценко организовал крупнейший в регионе ковидный госпиталь.

С февраля 2025 года врач занимает должность заместителя руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Ярославской области, где координирует медицинские мероприятия. В новой роли он планирует продолжить сотрудничество с фондом.

Антон Голицын