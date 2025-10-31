Atlantic: администрация Трампа проживает на военных базах ради безопасности

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка, высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа переехали для постоянного проживания на территории военных баз. По информации The Atlantic, не менее шести высших должностных лиц были вынуждены согласиться на переезд, чтобы оградить себя и свои семьи «не только от потенциального насилия, но и от протестов».

Издание уточняет, что в списке воспользовавшихся такой мерой безопасности госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава сухопутных войск Дэниел Дрисколл, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер с супругом, советником Трампа Стивеном Миллером, а также неназванный чиновник «столкнувшийся с конкретной внешней угрозой».

Проживание американских чиновников на военных базах не является историческим прецедентом, добавляют авторы публикации. Ранее подобным служебным жильем пользовался Роберт Гейтс, министр обороны при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме, Джим Мэттис, глава Пентагона и Майк Помпео, директор ЦРУ и госсекретарь во время первого срока Трампа.

Влад Никифоров