Ярославский «Горзеленхозстрой» возьмет в лизинг технику на 382 млн

Муниципальное бюджетное учреждение Ярославля «Городское садово-парковое хозяйство и зеленое строительство» (Горзеленхозстрой) приобретет в лизинг спецтехнику для уборки города на сумму 382,4 млн руб. Аукцион в электронной форме объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МБУ берет в лизинг 12 единиц спецтехники, в том числе четыре транспортных средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, три автогрейдера, два ковшовых погрузчика, бульдозер, экскаватор и каток. Средства за них учреждение планирует выплачивать до 2030 года. Источником финансирования станут собственные средства «Горзеленхозстроя». Заявки принимаются до 18 ноября.

Предприятие занимается содержанием улиц Ярославля в рамках муниципального задания.

Антон Голицын