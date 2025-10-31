В Дагестане наградили 34 охотников за помощь в отражении атак беспилотников

В региональном управлении МВД Дагестана вручили благодарности 34 охотникам, которые помогали правоохранителям в отражении атак БПЛА над регионом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.

Министр внутренних дел региона Абдурашид Магомедов лично поблагодарил охотников, отметив их «решительность и молниеносную реакцию» в нейтрализации угрозы с неба.

По словам министра, в данной ситуации охотничье оружие оказалось «наиболее эффективно», если есть подходящее расстояние до объекта. «Мы разработали такую систему, чтобы защитить наших граждан»,— сказал господин Магомедов.

Ранее в СМИ опубликовали видео, на котором местный житель сбивает беспилотник из охотничьего ружья. По данным Минобороны России, 22 октября над территорией Дагестана были сбиты восемь БПЛА, целью которых, как сообщил глава региона Сергей Меликов, было одно из предприятий. Пострадавших не было.