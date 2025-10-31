Афганистан и Пакистан договорились о продлении перемирия

Афганистан и Пакистан по итогам переговоров, прошедших в Стамбуле с 25 по 30 октября при посредничестве Турции и Катара, согласились на продолжение перемирия. Об этом говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном МИД Турции. Перемирие было согласовано 18–19 октября в Дохе.

Стороны также договорились о разработке механизма мониторинга и проверки, который будет обеспечивать поддержание мира и наложение штрафных санкций на нарушителя.

Дальнейшие условия реализации перемирия будут обсуждаться на следующей встрече руководителей делегаций, которая состоится в Стамбуле 6 ноября. Турция и Катар выразили готовность продолжать посредничество для достижения прочного мира и стабильности, говорится в заявлении.