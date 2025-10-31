Неизвестный мужчина переночевал внутри Эйфелевой башни незаметно для охраны

Мужчина проник внутрь Эйфелевой башни и переночевал там, оставшись незамеченным для охраны. Об этом сообщает газета LeParisien.

По данным источника газеты в полиции, мужчина прибыл в 21:35 (23:35 мск) через южный вход, имея при себе гостевой билет, купленный онлайн. Тринадцать часов спустя, в 10:20 следующего утра, он снова появился на записях камер видеонаблюдения. На этот раз он воспользовался западным входом и покинул здание. На лбу мужчины была закреплена камера GoPro.

Чем он занимался всю ночь внутри башни — неизвестно. Как сообщает LeParisien, никаких повреждений не было обнаружено. Этот осмотр состоялся в среду утром. Был проведен тщательный осмотр башни со служебными собаками.

Компания, управляющая Эйфелевой башней (SETE), заявила газете, что подала жалобу и заявила о проведении расследования.