Акция «Ночь искусств», фестиваль «Маршак» и матч «Факел» — «Торпедо»

Третий месяц осени порадует нас количеством выходных дней. Поскольку 4 ноября страна будет праздновать День народного единства, то суббота, 1 ноября, станет сокращенным рабочим днем. А 2, 3 и 4 ноября будут выходными. Длинный уикенд — это отличный повод для культурного или активного отдыха. «Ъ-Черноземье» собрал в традиционной афише Воронежа несколько заметных событий начала ноября.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

1 и 2 ноября творческое комьюнити «Драмкружок» проведет в Никитинском театре лабораторию по пьесам воронежских драматургов. Итогом работы станут шесть эскизов, после показов которых пройдет обсуждение с драматургами, критиками и зрителями. 1 ноября актеры представят «Пожар» Анастасии Зуевой (режиссер Дмитрий Соболев) и «Попутчиков» Валерии Князевой (режиссер Ярослава Пулинович). 2 ноября зрители увидят эскизы: «Молоток» Дмитрия Лысенко (режиссер Ильдар Хуснуллин), «Когда созревают крокодилы» Родиона Прилепина (режиссер Николай Берман), «Обратный реверс» Федора Атякшина (режиссер Кирилл Демидов), «Валик» Юлии Толстопятовой (режиссер Марсель Смердов).

1 ноября в филармонии пройдет концерт-поздравление в честь 100-летия Воронежского академического симфонического оркестра. В программе произведения Глинки, Глазунова и Чайковского. За дирижерским пультом — народный артист РФ Владимир Вербицкий и заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. Именно 1 ноября 1925 года состоялось первое выступление оркестра во Дворце труда, где сейчас находится Воронежский техникум строительных технологий. 2 ноября в рамках абонемента «Говорит и показывает дирижер» слушатели узнают о становлении симфонии и услышат музыку Гайдна, Моцарта и Бетховена. Рассказывать и показывать будет маэстро Игорь Вербицкий.

В «МТС Live Холл Воронеж» 1 ноября выступит легендарная группа «Чиж & Co» c программой The BEST.

На мастер-классе «Ботанические зарисовки. Артишок» в музее имени Крамского 1 ноября можно будет узнать о законах воздушной перспективы и тонкостях изображения природы на холсте в технике акварели. Поможет создать композицию с артишоком художница Ирина Лепехина.

Вид на Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Дом архитектора 1 ноября приглашают всех желающих на мастер-класс по каллиграфии от Марии Тягуновой. Участников ждет теория, разбор материалов и инструментов, работа по прописям и без, а также мягкое погружение в практику письма. 3 ноября здесь откроют выставку Варвары Булавинцевой «Легенды Воронежа». Также посетители смогут увидеть экспозицию Анны Курьяновой «Магия переливов пастели».

1 ноября библиотека имени Никитина и детская библиотека проведут семейный интерактивный праздник «Страна в сердце, семья в душе», приуроченный ко Дню народного единства. Программа обещает быть насыщенной: книжные выставки, игра-путешествие «Семья в сказках народов России», семейный квиз, фотозона «Тепло родного очага», мастер-классы и творческие мастерские, а также показ мультфильмов.

В центре культуры и искусства «Прогресс» 2 ноября проведут бесплатную иммерсивную экскурсию по фотовыставке Александра Масленникова «Энтро» в Белой студии. Гостей встретит сам фотограф и куратор выставки Марина Жолондзь. Зрители узнают об авторском методе фиксации случайных моментов, поучаствуют в поиске новых смыслов работ, побудут в амплуа фотографа и в роли коллекционера, а также получат в подарок снимки с автографом.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 2 ноября состоится мастер-класс по созданию коллажа и рисунка «Птичий переполох» в разнообразных техниках.

Балет-сказку в двух действиях «Снежная королева» можно будет увидеть на сцене Воронежского театра оперы и балета 2 ноября. Хореограф из Санкт-Петербурга Александр Полубенцев специально поставил балет для Воронежского хореографического училища. А музыкальную композицию из произведений Грига, Мусоргского, Прокофьева и Хачатуряна создал для спектакля Геннадий Банщиков.

Фото: Воронежский концертный зал

Литературно-музыкальную постановку к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина подготовили симфонический оркестр Воронежского концертного зала, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников и солист Театра оперы и балета Иван Кураев. 2 ноября на сцене ВКЗ прозвучат известные стихи Сергея Есенина, авторские музыкальные произведения и песни на стихи поэта.

В экопространстве «Сфера» 2 ноября пройдет детский праздник осени. В программе выставка-продажа пауков, обмен детскими вещицами, игрушками и одеждой, маркет-барахолка, плетение кос, показ мод, мастер-класс по созданию свечей из вощины, мини-экскурсия по экоцентру и пространству, мастер-класс «Брелок из переработанных материалов», конкурс на лучший костюм, мастер-классы по созданию гриба из фетра и осенней флористической композиции, дискотека и просмотр «Гарри Поттера».

2 ноября в ледовом дворце спорта «Юбилейный» состоится домашний матч воронежского хоккейного клуба «Буран» со свердловской командой «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Матч 17-го тура лиги PARI «Факел» (Воронеж) — «Торпедо» (Москва) пройдет 3 ноября. Встреча игроков состоится на стадионе «Факел» в Воронеже.

3 и 4 ноября в культурных учреждениях Воронежской области отметят «Ночь искусств». На Малой сцене и в фойе театра имени Кольцова объединятся музы живописи, музыки и художественного слова. В программе выставка «Лики России», творческая встреча с Егором Козаченко и спектакль «Единение». Частью мероприятия станет выставка работ учащихся Воронежского художественного училища имени Ге. 4 ноября на Большой сцене театра имени Кольцова покажут спектакль «Война. Мир. Толстой» по мотивам известного романа Льва Толстого. Зрители увидят аудиоспектакль в картинах. Постановку приурочат ко Дню народного единства.

Вечер в духе литературных салонов «Любимые строки» пройдет в театре кукол имени Вольховского 3 ноября. Артисты театра прочтут любимые стихи и споют песни, в некоторых номерах поучаствуют куклы.

В ТЮЗе имени Маршака 3 ноября состоится очередной премьерный показ спектакля «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина.

В театре оперы и балета 3 ноября ожидается большая праздничная программа. На малой сцене ведущие солисты театра исполнят народные песни и произведения композиторов из разных краев России. Затем начнут работать интерактивные локации «Музыкальная гостиная» и «Поэтический салон». В «Музыкальной гостиной» можно будет пообщаться с воронежскими композиторами Елизаветой Ткачевой и Александром Мозалевским, а также услышать их произведения. А в «Поэтическом салоне» воронежские поэты Дмитрий Чугунов и Дмитрий Курилов прочтут стихи и ответят на вопросы зрителей.

В Камерном театре состоится экскурсия с ведущим артистом Андреем Новиковым. Посетители узнают, как живет театр до и после спектакля, а также откроют тайны театрального закулисья.

Советская площадь. Воронежский концертный зал

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежском концертном зале 3 ноября ожидается такая праздничная программа: чтение стихов поэтов разных национальностей в исполнении воронежских артистов, а также творческая встреча с современными поэтами, которые проведут розыгрыш своих книг. Зрители смогут насладиться звуками армянского дудука. Вокальные партии — Нино Надирашвили.

В Дворцовом комплексе Ольденбургских отметят акцию концертом «Джаз без границ», экскурсией «В темноте», экскурсионно-музыкальной программой «Музыка изящного века» и музейной программой «Показ мод. Воронеж: образ, стиль, имидж» (ожидается показ коллекции одежды, вдохновленной достопримечательностями Воронежской губернии).

В краеведческом музее 3 ноября состоится антиэкскурсия «В машине времени», мастер-класс «Чудо-птицы из глины», костюмированная фотосъемка «В землянке», квесты-бродилки, тематические экскурсии, спектакли и концерт классической музыки. В музее имени Крамского 4 ноября проведут мастер-класс «Пейзажи нашей коллекции. Осень в работах Исаака Левитана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В филармонию 3 ноября зовут всех на танцевальный вечер в джазовом стиле. В программе джазовые хиты от Big Band Воронежской филармонии под управлением Сергея Борисова, а также мастер-классы по танцевальным направлениям Jazz и Lindy Hop от хореографа-постановщика Артема Колупаева.

3 ноября на сцене ВКЗ прозвучит «Антология русского рока» в исполнении симфонического оркестра Воронежского концертного зала под управлением Евгения Мингалева. Зрители услышат: «Районы-кварталы», «Ковер-вертолет», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Местные», «Вальпургиева ночь», «Все идет по плану», «Холодная весна» и другие песни в новых аранжировках и симфоническом звучании.

В рамках детского театрального фестиваля «Маршак» на сцене воронежского ТЮЗа 1 ноября покажут спектакль «Волшебная книга Василисы» по пьесе Игоря Колмакова. В этот же день дежурный по фестивалю «Маршак» Ярослав Козлов проведет мастер-класс «Впервые на арене».

2 и 3 ноября Театральный проект 27 из Санкт-Петербурга покажет на большой сцене театра драмы имени Кольцова спектакль «А если завтра нет?» по пьесе Дмитрия Богославского. 2 ноября также пройдет встреча книжного клуба «Кот и лодыри». Участники будут читать и обсуждать книгу Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней».

Беби-спектакль по сказке Ольги Фатеевой «Лулу и динозавр» покажет воронежский Новый театр 3 ноября. Режиссер — Виктория Шаламова. Также в этот день в зимнем саду ТЮЗа состоится эстафета-чтение произведений Самуила Яковлевича Маршака. Мероприятие приурочено ко дню рождения писателя. На малой сцене театра драмы имени Кольцова 3 ноября между актерами спектакля «А если завтра нет?» и подросткам состоится честная беседа о трудном возрасте.

Спектакль «Бесконечная история» Самарского театра юного зрителя «СамАрт»

Фото: детский театральный фестиваль «Маршак»

Самарский театр юного зрителя «СамАрт» 4 ноября покажет спектакль «Бесконечная история» режиссера Галины Зальцман по мотивам повести-сказки Михаэля Энде. После просмотра постановки зрители смогут побеседовать с актерами и задать вопросы о декорациях и спецэффектах.

Насладиться Фестивалем волшебных огней воронежцы смогут в парке «Дельфин». С 29 октября там будут зажигать 24 световые инсталляции и 230 арт-объектов, созданных по мотивам русских и мировых легенд. Все фигуры сделали вручную мастера из России и Беларуси с использованием традиционных китайских технологий.

Дарья Вербицкая