Глава Следкома хочет знать, что застройщик сделал с деньгами жительницы Саратова

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о проверке по обращению жительницы Саратовской области. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Заявительница рассказала о нарушении договорных обязательств компанией, занимающейся строительством жилья, и мошенничестве с ее деньгами. Следственные органы региона начали проверку по статье 159 УК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Дмитрию Костину подготовить доклад о ходе проверки и рассмотреть доводы саратовчанки.

Нина Шевченко