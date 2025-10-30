В ярославском аэропорту прошли учения по ликвидации последствий атаки БПЛА
В аэропорту Ярославля «Золотое кольцо» прошли крупные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Учения были направлены на отработку действий при тушении пожаров и спасательных работах на самолетах в случае атаки воздушного судна беспилотным летательным аппаратом. По сценарию, самолет рейса Пермь — Москва был атакован беспилотником, что вызвало повреждение двигателя и шасси.
На борту находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Ярославле. Аварийно-спасательное подразделение создало пенную подушку на взлетной полосе, чтобы предотвратить возгорание.
Во время посадки самолет выкатился за пределы полосы, что привело к возгоранию двигателя и утечке топлива. Пожарно-спасательная команда оперативно эвакуировала 34 человека, включая 4 пострадавших. В учениях участвовали 40 человек и 10 единиц техники, включая два аэродромных пожарных автомобиля.