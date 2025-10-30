Три человека погибли в ДТП на трассе Екатеринбург-Курган

На трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган в Каменском районе (Свердловская область) водитель XCITE X-Cross 7 выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с грузовиком Mercedes Actros, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Автомобиль Lexus RX 350, двигавшийся позади XCITE, попытался избежать столкновения, но задел грузовик. В результате аварии погибли три человека из автомобиля XCITE: 35-летний водитель, его 32-летняя жена и 5-летняя дочь.

Установлено, что пассажиры на заднем сиденье автомобиля не были пристегнуты, а девочка находилась без детского удерживающего устройства.

«52-летний водитель грузового автомобиля Mercedes Actros, житель Магнитогорска, имеет 35-летний стаж вождения. Ранее привлекался к административной ответственности 41 раз»,— добавили в ГИБДД. Он был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за нечитаемые регистрационные знаки. В отношении водителя автомобиля Lexus составлен административный протокол (ст. 12.37 КоАП РФ) за отсутствие полиса ОСАГО. Оба водителя были трезвы и не пострадали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственных органов продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. «Назначены необходимые экспертизы, включая химико-токсикологическую, для определения состояния погибшего водителя в момент ДТП»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

