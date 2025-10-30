Четверо мирных жителей пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

В результате атак беспилотников на Белгородскую область пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Колыхалино Валуйского округа дрон ударил по легковой машине, был ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.

В Валуйскую ЦРБ обратился еще один местный житель, пострадавший из-за атаки дрона на машину, на этот раз в селе Казинка. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ноги. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Автомобиль поврежден.

При атаке БПЛА в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия. Ему была диагностирована баротравма и оказана необходимая медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. От госпитализации он отказался.

В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус. Водителя с баротравмой бригада скорой помощи доставляет в белгородскую городскую больницу №2. Транспортное средство также повреждено.

В Валуйском округе в селе Казинка от удара FPV-дрона в двух частных домовладениях повреждены заборы и хозпостройки. В поселке Уразово в результате атаки БПЛА было выбито стекло легкового автомобиля. В селе Кукуевка FPV-дроном атаковано сельхозпредприятие — повреждена кровля помещения.

Город Шебекино подвергся атакам четырех дронов. От удара одного из них загорелась оконная рама в квартире многоквартирного дома — сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. В доме также выбиты окна в двух квартирах. В результате атаки второго БПЛА загорелся картон на территории коммерческого предприятия — возгорание ликвидировано. Во время тушения пожара еще один дрон целенаправленно ударил по автомобилю пожарной части — транспортное средство повреждено. Четвертый беспилотник нанес удар по предприятию — было повреждено остекление, фасад и оборудование помещения. Еще один беспилотник атаковал грузовой автомобиль на участке автодороги Белянка — Сурково. У машины загорелся кузов — пожарными расчетами возгорание было ликвидировано. В селе Новая Таволжанка от атаки дрона посечен легковой автомобиль. В селе Александровка вследствие детонации дрона повреждены остекление и забор частного домовладения. В селе Белянка от удара дрона поврежден Камаз.

В Грайворонском округе в селе Замостье вследствие атаки БПЛА в двух частных домах были выбиты окна, посечены заборы и фасады, у двух легковых автомобилей повреждены остекление и кузов. В селе Дорогощь дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждены две единицы спецтранспорта. При атаке еще одного беспилотника была повреждена газовая труба. В поселке Хотмыжск дрон ударил по легковому автомобилю — посечены остекление и кузов.

В поселке Пролетарский Ракитянского района вследствие атак трех беспилотников повреждены три грузовых и три легковых автомобиля. Кроме того, на месте атаки загорелся грузовой автомобиль — пожарные ликвидировали возгорание. Также осколками был посечен коммерческий объект.

В Волоконовском районе в селе Борисовка при сбросе взрывного устройства с дрона повреждена кровля частного дома. На участке автодороги Волоконовка — Пятницкое атакован грузовой автомобиль — транспортное средство повреждено. В хуторе Бочанка от ударов дронов посечена осколками Газель. В селе Волчья Александровка дроном повреждена машина.

Поселок Борисовка подвергся атакам двух БПЛА, в результате было повреждено пять машин.

В Белгородском районе село Солохи атаковано двумя БПЛА — повреждены легковой автомобиль и инфраструктурный объект. В поселке Октябрьский от удара дрона в частном доме повреждены крыша и стена, в соседнем — забор.

Ульяна Ларионова