Глава СКР хочет знать, почему саратовчанке дали непригодную для жизни квартиру

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе проверки по делу о предоставлении жилья ненадлежащего качества жительнице Саратовской области. В СМИ сообщалось, что женщине дали муниципальную квартиру при переселении из аварийного дома, но она оказалась непригодной для проживания и нуждается в капитальном ремонте.

Саратовчанка Анна Федорова и ее муж-пенсионер полтора года добивались переселения из аварийного дома по ул. Чапаева, 129 лит. А, Г в Кировском районе, который признали таковым еще в декабре 2020 года. Региональная прокуратура сообщала, что по результатам проверки стало известно, что жилое помещение включено в реестр муниципальной собственности, и в феврале 2019 года был заключен договор социального найма. Однако новое жилье семье не предоставили, и она не была внесена в список нуждающихся. Суд обязал власти переселить Федоровых весной 2024 года, но решение долго не исполнялось.

В декабре 2024 года госпожу Федорову пригласили осмотреть квартиру на ул. Пензенской, 35Б в Заводском районе, но жилье оказалось в плачевном состоянии. В мае 2025 года семье предложили другую квартиру, но и она была непригодна для проживания. В конце октября 2025 года чиновники вновь предложили квартиру в Комсомольском поселке по адресу ул. Тульская, 19, но и там были ободранные стены, обвалившийся потолок и трещины.

Анна Федорова отмечает, что администрация обязана поддерживать муниципальное жилье в надлежащем состоянии, но эта обязанность не выполняется, писали СМИ.

Следственные органы Саратовской области начали проверку по статье 293 УК РФ, касающейся халатности. Господин Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления Дмитрия Костина предоставить отчет о ходе расследования и рассмотреть все доводы заявительницы.

