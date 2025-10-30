Глава СКР затребовал доклад о гибели двух подростков в ДТП в Волгограде

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели двух подростков в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что 15-летний подросток за рулем автомобиля не справился с управлением и съехал в водоем. В результате ДТП погибли сам водитель и его 15-летняя пассажирка. Двое других пассажиров, 14 и 15 лет, были госпитализированы с переохлаждением.

Следственные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову предоставить подробный доклад о ходе расследования.

Нина Шевченко