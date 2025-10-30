Замминистра сельского хозяйства Ольга Гатагова ушла в отставку

Заместитель министра сельского хозяйства России Ольга Гатагова освобождена от должности по собственному желанию. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

До назначения на государственную службу работала в коммерческом секторе. Имеет два высших образования: в 1995 году окончила социологический факультет МГУ, а в 2005 году — РАНХиГС по специальности «Юриспруденция».

В Минсельхозе работала с 2019 года. На должность замминистра она пришла с поста директора Административного департамента того же ведомства. В 2020 году была ответственной за цифровую трансформацию министерства.