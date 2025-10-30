Приговор проверили на прочность

Белгородский областной суд не стал смягчать приговор директора Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Рустама Кайбышева. Известного ученого этим летом признали виновным в хищении 14 млн руб. и приговорили к 2,5 года колонии и штрафу в 500 тыс. руб. Он сам вину не признал, а его защита намерена обжаловать приговор в кассации. Сотрудники института утверждают, что заключение ученого под стражу срывает реализацию российско-китайского проекта по производству высокопрочных сталей, в том числе для авиастроения.

Уголовное дело ученого из Белгорода вызвало протест в научном сообществе

Белгородский облсуд изменил приговор директора Научно-исследовательского института материаловедения и инновационных технологий местного государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Рустама Кайбышева, получившего летом 2,5 года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. руб. за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, апелляционная инстанция уточнила, что штраф осужденному необходимо выплатить самостоятельно, в остальном приговор оставлен без изменений. Таким образом, жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

62-летний ученый был взят под стражу после вынесения приговора в Октябрьском райсуде в июле этого года. Тогда завершилось рассмотрение его уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое возбудило и расследовало региональное управление Следственного комитета России на основе материалов УФСБ.

В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения в 2017–2018 годах контракта на выполнение прикладных научных исследований по теме разработки новых высокомарганцевых сталей и способов их обработки для повышения надежности и безопасности конструктивных элементов транспортных средств. Следствие и суд установили, что ученый представил в адрес заказчика Минобрнауки РФ заведомо ложные сведения о работах, выполненных индустриальным партнером.

Документы подготовили подчиненные Рустама Кайбышева. Ущерб, по подсчетам следствия, таким образом, составил 14 млн руб. Эта сумма по решению суда взыскана с ученого.

Рустаму Кайбышеву 62 года. Он доктор физико-математических наук, профессор и автор сотен научных работ. В 2018 году издательство Elsevier признало Рустама Кайбышева самым высокоцитируемым российским ученым в области инженерных наук и технологий. Тогда же он получил диплом национальной премии «Профессор года». В 2023 году платформа Research.com внесла белгородского ученого в список лучших материаловедов мира. Благодаря исследованиям, которые легли в основу уголовного дела Кайбышева, была разработана и запатентована технология заготовок из высокомарганцевой стали, которые могут быть применены при изготовлении силовых элементов кузовов современных автомобилей. На сайте института материаловедения и инновационных технологий ученый все еще числится как директор.

Осужденный вину не признал. Сотрудники Научно-исследовательского института материаловедения БелГУ после вынесения приговора Кайбышеву обратились к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Согласно письму, которое имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье», арест руководителя фактически прекратил реализацию российско-китайского проекта по производству высокопрочных сталей для биомедицинских и инженерных применений. Российский научный фонд поддержал его этим летом: со стороны РФ исполнителем выступала лаборатория под руководством Кайбышева, а с китайской — сотрудники центра авиастроения из города Шэньян.

В рамках проекта планировалось разработать различные типы сталей, в том числе для авиационной техники, в частности, валов авиадвигателей автомобилестроения со свойствами, которые декларируют ведущие производители Франции и США.

Адвокат Рустама Кайбышева Борис Золотухин сказал «Ъ-Черноземье», что приговор будет обжалован в кассационном порядке.

Сергей Толмачев