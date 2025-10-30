В Волгоградской области подняли платеж по НДФЛ для мигрантов в 2026 году

Волгоградская областная дума установила новый региональный коэффициент для налогообложения иностранных рабочих на 2026 год. С 2026 года коэффициент будет увеличен до 2,9. Такое решение принято 30 октября.

Новый коэффициент будет использоваться для расчета фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных рабочих, имеющих патенты. В 2025 году коэффициент составлял 2,5, что ниже установленного Минэкономразвития РФ значения в 2,594.

Коэффициент на 2026 год определяли с учетом средней заработной платы в отраслях с наибольшим числом иностранных рабочих, таких как сельское и лесное хозяйство, рыболовство и строительство. В результате ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ для иностранных рабочих в Волгоградской области составит 9,89 тыс. руб.

Руководитель парламентского комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Михаил Струк подчеркнул, что при разработке закона учитывались защита трудовых прав граждан России, укрепление стабильности рынка труда и пополнение бюджета. По предварительным расчетам, применение нового коэффициента принесет в бюджет Волгоградской области дополнительно около 305 млн руб., из которых 152 млн руб. поступят в областную казну.

Нина Шевченко