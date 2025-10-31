«Роскосмос» начнет конструкторские работы по многоразовой ракете «Корона» в 2026 году

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о старте опытно-конструкторских работ по созданию первой в России полностью многоразовой ракеты-носителя «Корона». Запуск проекта, за который отвечает Государственный ракетный центр имени Макеева, запланирован на 2026 год.

Проект «Корона» был инициирован в 1992 году, приостановлен в 2012-м из-за отсутствия финансирования и возобновлен в 2017-м. Проведенные испытания и научно-исследовательские работы подтвердили техническую возможность его реализации.

Ракета представляет собой одноступенчатую конструкцию длиной около 38 м и диаметром 10 м с вертикальным взлетом и посадкой, работающую на жидком водороде и кислороде. Ее уникальность — в центральном отсеке для полезной нагрузки. «Корона» способна не только выводить в космос спутники, но и ремонтировать и дозаправлять их на орбите и возвращать на Землю.

По данным «Роскосмоса», полезная нагрузка ракеты составит до 6 тонн при запуске на низкую околоземную орбиту и до 10,6 тонны в двухпусковой схеме. Среди основных преимуществ «Короны» — высокие темпы пусков, низкая стоимость выведения грузов, отсутствие необходимости в зонах падения ступеней и возможность сохранения полезного груза при нештатных ситуациях. Одно изделие планируется использовать до 100 раз. Также ракета сможет осуществлять межконтинентальные перелеты по схеме «точка—точка», то есть доставлять грузы или людей из одной точки планеты в другую за считаные минуты.

Инфраструктура для пусков и посадок предполагает автоматическую заправку и амортизаторы в кормовой части; возможное размещение — на космодроме Восточный. Этот проект можно сравнить с американским Delta Clipper Experimental Advanced разработки 1990-х годов. Но «Корона» ориентирована на современные материалы и модульные двигатели, что, по мнению разработчиков, позволит снизить эксплуатационные затраты.

Дмитрий Сотак