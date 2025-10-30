Пензенские власти представили проект бюджета на ближайшие три года

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел заседание стратегического совета и правительства региона, на котором обсудили бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Господин Мельниченко подчеркнул, что бюджет сохраняет социальную направленность. На социально-культурную сферу, включая здравоохранение, образование, культуру и спорт, планируется выделить около 67 млрд руб. Это составляет 64% от общего объема расходов бюджета.

На развитие инфраструктуры и экологию выделят около 20 млрд руб., или 19% расходов. Поддержка сельского хозяйства и инвестиций займет 3% бюджета, дотации местным бюджетам — 6,4 млрд руб.

Важной инициативой станет введение регионального семейного капитала: с 1 июня при рождении второго ребенка семьи смогут получить 1 млн руб. на улучшение жилищных условий. На эти цели запланировано 300 млн руб. Продолжится поддержка семей с детьми и малообеспеченных граждан, а также выплаты для врачей.

Проект бюджета получил единогласную поддержку и будет представлен на публичные слушания, после которых его рассмотрят депутаты заксобрания Пензенской области.

Нина Шевченко