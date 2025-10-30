Воронежский «Факел» вышел из Кубка России после проигрыша «Арсеналу»

Тульский «Арсенал» одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 3:2 в матче Кубка России. Решающий гол на 90-й минуте встречи забил полузащитник гостей Данил Липовой, оформив хет-трик в игре. Поражение означает для воронежской команды выход из турнира, тогда как туляки продолжат борьбу в плей-офф нижней сетки против казанского «Рубина».

Счет на 32-й минуте открыл защитник «Факела» Юрий Журавлев, срезавший мяч в собственные ворота. Воронежцы сравняли спустя 10 минут усилиями Нури Абдокова, однако гости вновь вышли вперед на 58-й минуте после точного удара Игоря Горбунова. «Факел» во второй раз уровнял счет на 80-й минуте, когда отличился Николай Гиоргобиани, но решающий гол Липового в компенсированное время оставил воронежскую команду без шансов на продолжение борьбы.

Ульяна Ларионова