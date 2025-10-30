Города тянутся к свету

Городское освещение — фактор, который напрямую влияет на экономику города и отток жителей из него, отметили эксперты сессии «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии» на «Форуме будущего» в Екатеринбурге. По их оценкам, в Екатеринбурге не хватает 450 км уличного освещения. В качестве основных препятствий развития светового планирования они назвали недостаточные возможности ПО и нежелание городских властей расходовать на это бюджетные средства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сессия «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии» на «Форуме будущего» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сессия «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии» на «Форуме будущего» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сессию «Современная городская среда: управление, планирование и цифровые технологии» на «Форуме будущего» в Екатеринбурге организовал «Ростелеком», пригласив на нее экспертов создающих проекты городского планирования. Они сразу сошлись на том, что вопрос освещения зачастую недооценивается как жителями городов, так и муниципальными властями.

Генеральный директор «Руссмарт» Павел Сотуленко пояснил, что освещение — первоочередной фактор, определяющий, как жители города будут вести себя после наступления темноты.

«Освещение определяет то, как воспринимается городская среда с наступлением темноты. Можно поставить лавочки, установить урны, положить плитку, но это второстепенно, если их не видно»,— заметил он.

В Екатеринбурге, по оценке спикера, около 450 км неосвещенных улиц, хотя часто они используются горожанами не только для передвижения, но и для занятий спортом. По словам Павла Сотуленко, элементы освещения в городе должны работать в комплексе — в него входят не только уличные фонари, но и подсветка зданий, элементов ландшафта, малых архитектурных форм, городские светящиеся украшения.

Для реализации таких проектов создают световой мастер-план города. Первым этот механизм использовала Пермь — там реализовали подсветку 470 архитектурных объектов, 30 элементов ландшафта, организовали световые ансамбли, создали правила и регламенты подсветки, чтобы эти решения можно было масштабировать. Павел Сотуленко добавил, что световой мастер-план разработан не только в Перми, а, например, в Тюмени, однако к его внедрению еще не приступили.

«В результате импульс развития получают заведения, которые обслуживают поток людей вечером. Освещение — это не только и не столько про красоту и безопасность, сколько про экономический рост»,— подчеркнул Павел Сотуленко.

Он добавил, что именно этим фактором определяется отток или приток жителей города и, как следствие, его дальнейшее развитие.

В качестве примера подобного проекта в Екатеринбурге технический директор «СТК МТ Электро» Павел Васильев привел Макаровский мост. По его словам, команда архитекторов и световых дизайнеров разработала проект, которые сочетает освещение на мосту, подсветку самой конструкции и опор, иллюминацию на столбах, подсветку деревьев. Все ее элементы работают в согласующемся сценарии.

«При выполнении всех технических параметров выходит общая система управления и действующий инструмент, который помогает воздействовать на экономическое и социальное состояние города»,— подчеркнул он.

Господин Васильев назвал и несколько проблем. Во-первых, пока не существует цифрового решения, которое позволяло бы сводить вместе все программы управления освещением. Можно создать общую цифровую диспетчерскую, однако она будет состоять из разрозненных решений. Во-вторых, зачастую городские администрации не готовы внедрять такие решения из-за отсутствия финансирования.

По словам Павла Сотуленко, перспективное решение для современных городов — умные опоры освещения или умные светильники, установленные на стандартные опоры. Такая модель позволяет отключать фонарное освещение утром, однако сохранять под напряжением опору. Это позволит использовать установленные на ней зарядные станции или видеокамеры в любое время суток, а вечером эксплуатировать ее по прямому назначению.

Как пояснил господин Сотуленко, в центральной части городов, которые становятся общественными пространствами, могут работать умные опоры для фонарей. «Это такой узко-сегментированный продукт для ключевых пешеходных зон»,— уточнил он.

Опора может раздавать Wi-Fi, вести видеонаблюдение со внедренной аналитической системой, в нее встроены «тревожная кнопка» для вызова полиции и акустический модуль, который транслирует музыку или аудиосообщения.

Анна Капустина