Уральца приговорили к 2,5 годам колонии за хранение боеприпасов и взрывчатки

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Лесной (Свердловская область) суд вынес приговор 49-летнему местному жителю за незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Мужчина осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ).

По данным ведомства, мужчина до декабря 2024 года хранил 29 патронов калибра 5,6 мм, порох марки «Сокол» (не менее 18,66 г), порох марки «СФМК» (не менее 63,65 г) и два самодельных взрывных устройства. В декабре 2024 года сотрудники УФСБ изъяли эти предметы в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Суд приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей.

Полина Бабинцева