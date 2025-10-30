ФТС: методы проверки уплаты утильсбора на машины из Казахстана не изменялись

Федеральная таможенная служба России сообщила, что подходы к проверке уплаты утилизационного сбора за транспортные средства, ввозимые из Казахстана, не изменились. Это заявление сделано в ответ на сообщения в СМИ об усилении контроля за уплатой этого сбора.

«В связи с участившимися публикациями в СМИ об усилении контроля со стороны таможенных органов за полнотой уплаты утилизационного сбора, информируем, что подходы к организации проверочных мероприятий не изменялись»,— говорится в сообщении.

ФТС отметила, что в последнее время увеличилось число нарушений при уплате сбора. Наиболее распространенная причина доначислений — неправильное применение формулы расчета сбора. В связи с этим ведомство призвало граждан проявлять осмотрительность при планировании приобретения транспортных средств и предоставлении документов в таможенные органы.

Telegram-канал Baza сообщал, что ФТС обязала владельцев 30 тыс. автомобилей, которые были ввезены в Россию за последний год из Казахстана, доплатить утильсбор от 750 тыс. до 3,5 млн руб. В таможне медиапроекту сообщили, что у машин из Казахстана есть импортная декларация, а за неуплату утильсбора россиянам грозит аннулирование электронного паспорта транспортного средства.