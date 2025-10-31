Фокус на облигации

Санкт-Петербургский филиал компании «Цифра брокер» возглавил в сентябре Игорь Василевский. В интервью Guide он рассказал о ключевых драйверах роста брокерского бизнеса на фоне снижения ключевой ставки, о тренде на корпоративные облигации и о конкурентных преимуществах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Цифра брокер» Фото: ООО «Цифра брокер»

GUIDE: Вы недавно возглавили петербургский филиал компании «Цифра брокер». Какие задачи по развитию в регионе вы видите?

ИГОРЬ ВАСИЛЕВСКИЙ: Я присоединился к компании в сентябре. С точки зрения развития ключевые задачи — это рост клиентской базы и увеличение активов под управлением «Цифры». Реализовать эту модель можно только при формировании верной политики взаимодействия, основанной на открытом диалоге с клиентом, понимании его целей, ожиданий по доходности и готовности к риску. Инвестор хочет, чтобы его ожидания оправдались, а наша задача — формировать инвестиционную стратегию с учетом его риск-профиля и горизонта. Зачастую клиент ставит цель «сохранить» или «получить доходность на один-три процентных пункта выше ключевой ставки». При этом риски должны быть разумными: например, бумаги первого эшелона или «голубые фишки».

G: Как давно «Цифра брокер» присутствует в регионе? Какие услуги предоставляет?

И. В.: С 2010 года. На данный момент группа «Цифра», которая включает инвесткомпанию и банк, представлена в 43 российских городах. При этом мы предоставляем доступ к Московской, Восточной и Казахстанской фондовым биржам. В спектр услуг входят консультирование по ценным бумагам, международные транзакции, привлечение финансирования для компаний через инструменты фондового рынка, формирование ЗПИФ и управление ликвидностью.

G: Как бы вы охарактеризовали ключевой драйвер роста компании?

И. В.: В текущей ситуации основной драйвер — массовый приток денег частных инвесторов на брокерские счета на фоне снижения ключевой ставки. Доходность по банковским депозитам снижается, и происходит переток средств. При этом ожидается дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, а в среднесрочной перспективе возможна девальвация национальной валюты. И если учитывать, что в ценах на фондовом рынке уже заложен весь негатив, то при появлении позитивных факторов может реализоваться эффект «разжатой пружины» и ценные бумаги могут показать стремительный рост.

G: Какие инструменты инвестирования будут актуальны на фоне данных трендов?

И. В.: Корпоративные выпуски облигаций сейчас позволяют зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед, что актуально, учитывая, что ставки по классическим банковским депозитам продолжат снижаться. При этом облигации относятся к самым низкорисковым инструментам фондового рынка. Учитывая ожидания по ослаблению рубля, в портфель можно включить замещающие облигации с привязкой к курсу иностранной валюты. Компании с валютной выручкой, не имея доступа к внешнему фондированию, размещаются в России под 7–8% годовых, что интересно как для эмитентов, так и для инвесторов. В долгосрочной перспективе высокую доходность может показать рынок акций, если сработает эффект «разжатой пружины», о котором мы говорили ранее. Но инвестирование в акции сопряжено с большими рисками. Поэтому начинать формировать портфель следует с долговых инструментов. Без этой базы переходить к более рисковым инструментам нецелесообразно. Как говорится, до акций еще нужно дорасти. Все знают: депозит — это просто и понятно. Наша задача — сделать облигации таким же привычным инструментом для наших соотечественников, рассказав им об особенностях, преимуществах и рисках. К новым инструментам я бы отнес замещающие облигации с привязкой к валюте.

G: Как выстроена политика клиентского сервиса в компании?

И. В.: Взаимодействие с нами может быть полностью дистанционно — начиная с открытия счета, что позволяет экономить время. Конечно, если клиент предпочитает живое общение, он может посетить один из двух офисов в городе. Мы имеем полноценное мобильное приложение для доступа к брокерским счетам, в том числе и для юридических лиц, что на рынке встречается нечасто.

Алиса Мальцева