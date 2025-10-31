Непрозрачные решения

Аналитики прогнозируют, что по итогам этого года рынок светопрозрачных конструкций может снизиться на 4–8%. При этом в этом сегменте уже не первый год наблюдается консолидация компаний. В конкурентной борьбе выживают те, кто адаптировался к спросу на энергоэффективные решения, развивает технологии, создает новые светопрозрачные конструкции, которые лучше и привлекательнее выглядят, чем та продукция, которую выпускали ранее.

Рынок светопрозрачных конструкций (СПК) в России находится в стадии трансформации и консолидации. Согласно оценке экспертов, за 2024 год его объем сократился на 4%, до 800 млрд рублей в год. В 2025 году снижение составило уже 20%.

По данным Росстата, в январе — июне 2025 года окон и их коробок (деревянных) было произведено 130,12 тыс. кв. м. К примеру, за аналогичный период 2022 года эта цифра составляла 215,29 тыс. кв. м. Пластмассовых блоков окон в январе — июне 2025 года было произведено 10,89 млн кв. м, за аналогичный период 2022 года — 11,99 млн. кв. м. Дверей, окон и их рам, а также порогов для дверей из металлов за первые шесть месяцев 2025 года было произведено 159,7 тыс. тонн, за аналогичный период 2022 года — 122,9 тыс. тонн.

«Пик российского оконного рынка пришелся на 2012 год,— отмечает руководитель направления PR и коммуникаций VEKA Rus Сергей Ельников.— Фактическое исчерпание сегмента непроектной городской замены, снижение реальных доходов населения и сокращение ипотечных программ привело к его снижению к 2025 году практически вдвое. Этот процесс во многом способствовал очищению рынка от слабых игроков, стимулировал конкуренцию, развитие новых продуктов и сервисов».

По итогам 2025 года рынок светопрозрачных конструкций может снизиться на 4–8% по сравнению с предыдущим периодом, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«В 2025 году динамика рынка светопрозрачных конструкций в РФ характеризуется разнонаправленно: увеличивается использование оконных конструкций из металла, снижается использование пластмассовых и деревянных конструкций,— комментирует господин Баранов.— Изменение количества компаний на рынке может происходить под влиянием конкуренции, изменения поведения потребителей, которые не переделывают светопрозрачные конструкции, а оставляют те, которые уже есть в купленной недвижимости».

По данным ECOOKNA GROUP (включает в себя бренды «ЭКООКНА», Kaleva, «ФОТОТЕХ»), ежегодное падение рынка светопрозрачных конструкций составляет 5%.

Как говорит гендиректор компании «ФОТОТЕХ» Иван Филоненко, в 2025 году их компания зашла с пулом заказов, которые взяла в прошлом году, поэтому в первом квартале этого года для них падение рынка прошло незаметно.

«Потом количество заказов начало снижаться, и это сопровождалось дополнительными эффектами окружающей бизнес-среды, так что большинству компаний явно стало не хватать заказов и многие начали демпинговать,— отмечает господин Филоненко.— Такая тенденция сохранялась вплоть до сентября этого года, после чего многие все же оказались загружены полноценно. Цены сейчас подросли, и мы, в том числе, набираем проекты, чтобы зайти с ними в 2026 год».

Уход в энергоэффективность

Согласно данным отчета Фасадной академии, под влиянием новых трендов консолидация рынка СПК будет только усиливаться. К глобальным и локальным тенденциям они относят в первую очередь энергоэффективность. К примеру, оконные и фасадные технологии остекления в новых зданиях в развитых странах уже достигли такого уровня, при котором поступление солнечного тепла на южной, восточной и западной сторонах дома превосходит потери энергии.

Спрос на энергоэффективные решения есть и в России, так как они помогают снизить расходы на недвижимость. Сейчас развиваются технологии, создаются новые светопрозрачные конструкции, которые лучше и привлекательнее выглядят, чем та продукция, которую выпускали ранее. Рост использования металлических (главным образом алюминиевых) оконных конструкций связан с развитием их производства, созданием такой продукции, которая отличается долговечностью, удобством использования, привлекательным внешним видом.

К другим глобальным тенденциям, которые выделяют эксперты, относят вентиляцию помещений, контроль климата, а также устойчивость и защиту от климатических последствий. На рынке СПК в России активно внедряются различные нововведения, в первую очередь это системы охраны, обнаружения огня, безрамные и раздвижные конструкции.

По словам Ивана Филоненко, основной тренд, который они наблюдают,— рост площади остекления. «Соответственно, растут толщина стекла и его вес, применяются специальные стекла, триплексы, закалка,— указывает он.— Увеличение веса влечет за собой потребность в механизации, нарастает автоматизация производства. Начиная от определенных нагрузок пластик уже неприменим либо применим с большими оговорками. Отсюда проистекает еще один тренд: увеличение доли алюминия. Если общий объем рынка сократился, то по алюминиевым конструкциям он вырос на 6%».

Еще один тренд, который формирует рынок,— активный рост ИЖС, где, как говорят участники рынка, уходит понятие частного застройщика. «Их остается не более 25%, остальное — профессиональный рынок, а это уже другой уровень взаимодействия,— рассказывает Иван Филоненко.— Возрастают объемы заказов, растут размеры стекол, и если в многоквартирном доме легко механизировать процесс, то здесь еще нужно уметь логистически перенаправлять их между объектами».

Новейшие технологии

Сегодня российская оконная промышленность по праву может считаться одной из самых технологически развитых в мире, способной удовлетворить растущие потребности как частных, так и корпоративных клиентов, уверен господин Ельников.

Как рассказали в пресс-службе ECOOKNA GROUP, в качестве основы для светопрозрачных конструкций они используют профили от производителей немецкого концерна, имеющего в России два современных завода, и двух крупнейших европейских поставщиков алюминиевых комплектующих, а также российского производителя оконных систем собственной разработки Kaleva, в которых отечественные инженеры предусмотрели продукт специально для российского производителя. В частности, расположение камер по схеме «двойная шуба» учитывает особенности российского климата.

Что касается энергоэффективности конструкций, то тут, как отмечают в «ФОТОТЕХЕ», главные изменения «происходят в стекле».

«Это так называемые магнитроны, или коутеры, которые формируют металлизированное напыление на стекло,— поясняет господин Филоненко.— Стекло при этом остается прозрачным или получает требуемый оттенок, приобретая при этом функцию энергосбережения. Эта функция сильно поменяла рынок, позволив как раз увеличить площадь остекления».

Еще одна востребованная технология — затемнение стекла. Как говорят участники рынка, она применяется как в интерьерных решениях, например, для переговорных комнат, так и в сфере безопасности — по тревоге можно затемнить стекла в здании таким образом, что людей внутри не будет видно. В отношении безопасности востребованы также стекла, которые выдерживают высокие температуры — до 1200°C. Такое стекло используется в противопожарных стеклопакетах и конструкциях.

Благодаря металлизированному напылению производители научились проводить по нему электрический ток, таким образом стали возможными нагрев стекла и использование его в различных конструкциях. К примеру, это востребовано в стеклянных крышах, чтобы снег подтаивал и сходил сам и не нужно было эксплуатировать крышу вручную. Использование этой технологии в банях и бассейнах решает проблему конденсата.

«ПВХ давно зарекомендовал себя как экологически безопасный продукт с очень продолжительным сроком службы — 30–50 лет. Алюминий — еще более экологичный материал, он позволяет делать очень объемные конструкции с различным наполнением из стекла»,— добавляет господин Филоненко.

Однако по-прежнему самым экологичным материалом называют дерево, правда, оно больше подвержено воздействию внешней среды. Чтобы минимизировать этот фактор, в ECOOKNA GROUP, к примеру, запустили производство инновационного окна, в котором комбинируются дерево и алюминий, причем алюминий располагается с внешней стороны и защищает дерево от дождя и снега.

