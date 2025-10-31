Если все пойдет по плану

В условиях высокой инфляции и снижающихся депозитных ставок люди ищут способы сохранить и приумножить капитал. С середины этого года Минфин фиксирует начало перетока средств населения с депозитов. И тут недвижимость выступает одним из бенефициаров. Девелоперские проекты, в которых прослеживается перспектива роста, по-прежнему воспринимаются как надежный актив. Причем в структуре инвестиционных покупок присутствуют вложения и в девелопмент, и редевелопмент, а также приобретения недвижимости для собственных нужд.

Если пройтись по данным, которые публикуют аналитики, сейчас происходит стабилизация объема вложений в недвижимость как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей. Согласно последнему отчету IBC Real Estate, по итогам третьего квартала 2025 года совокупный объем инвестиционных вложений в российскую недвижимость составил 607 млрд рублей. Да, это снижение по сравнению с пиковыми значениями прошлого года, но за девять месяцев этого года сумма вложений к аналогичному периоду 2024-го выросла на 38%. Факторами роста стали смягчение риторики регулятора и постепенное, но все же снижение ключевой ставки, что многие, правда, называют неожиданным «компромиссным решением».

Закономерно предположить, что в перспективе уровень инвестиционной активности будет определяться динамикой ключевой ставки и реализацией крупных сделок компаний. Главный вопрос, который волнует всех участников рынка: продолжит ли ЦБ снижать ставку в декабре? Аналитики говорят, что, если «все будет идти по плану», практически гарантирован шаг в 50 базисных пунктов, иными словами, может быть, в декабре ставка дойдет до 16%.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Инвестиции в недвижимость»