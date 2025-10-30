Димитровградца за экстремистские высказывания приговорили к лишению свободы

В Димитровградском городском суде (Ульяновская область) огласили приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило управление ФСБ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ России Фото: ФСБ России

Ведомство отмечает, что «преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками регионального УФСБ в мае 2025 года», в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что обвиняемый «в одной из российских соцсетей на странице сообщества, доступной неограниченному кругу лиц, разместил комментарии с призывом к осуществлению экстремистской деятельности».

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось сотрудниками следственного отдела УФСБ. Суд согласился с доводами обвинения и назначил молодому человеку наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием информационно-телекоммуникационных сетей сроком на один год. Характерно, что суд определил наказание выше максимального предела, определенного частью второй статьи 280 УК РФ.

Фамилию осужденного ведомство не раскрывает. Будет ли он обжаловать приговор, неизвестно. Приговор пока еще не вступил в законную силу, отмечают в УФСБ.

Андрей Васильев, Ульяновск