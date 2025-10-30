«В инвестиционном портфеле — более 650 проектов на сумму свыше 1 трлн рублей»

В этом году в реальном секторе экономики Ростовской области сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, темпы роста промышленности соответствуют общероссийскому тренду. С другой стороны, из-за суровых погодных условий, в регионе наблюдается сокращение объемов производства в традиционно сильной отрасли — АПК. При этом, количество реализуемых на Дону инвестпроектов, комплексные меры поддержки бизнеса и сохранение лидерских позиций в экспорте готовой продукции позволяют надеяться, что к концу 2025 года регион достигнет высоких показателей по многим ключевым направлениям экономического развития, рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

— Как экономика региона развивается в 2025 году? Какие отрасли являются драйверами роста, а какие — наоборот?

— Состояние экономики оцениваем по тому, как развивается реальный сектор. Так, в январе-августе 2025 года в Ростовской области индекс промышленного производства составил 100,5%, что почти соответствует среднероссийскому показателю (100,8%). В основном, рост обеспечили обрабатывающие предприятия.

Производство сельхозпродукции, напротив, снизилось, на 16,4% к уровню января-августа 2024 года. Это произошло из-за сокращения объемов производства зерна (на 22,4%) и подсолнечника (на 74,9%). Причина — неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, хозяйства региона на 2,1% меньше произвели мяса, на 6,8% — молока, на 19,3% — яиц. Снижение производства животноводческой продукции было вызвано уменьшением кормовой базы. Оно обусловлено ЧС по природноклиматическому фактору и сокращением площадей под кормовыми культурами. Также сохраняется тенденция снижения поголовья животных, что негативно отражается на показателях.

— То есть, и по итогам 2025-го Дон получит меньше животноводческой продукции, чем в предыдущие годы? Каковы прогнозы?

— По итогам 2025 года прогнозируются объемы производства мяса не менее показателя прошлого года (396 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, — «Ъ-Ростов»). Наращивание объемов производства молока будет обеспечено за счет увеличения продуктивности имеющегося поголовья. Активную работу в этом направлении ведут крупные агропредприятия региона.

— Как в этом году развивается розничная торговля? Рост есть?

— В Ростовской области обеспечен рост оборота розничной торговли — на 4,7%. Это значительно выше, чем в среднем по стране (2,2%). В сфере общественного питания наблюдаем рост на 14,7% (в РФ — на 8,1%). Объем платных услуг, оказанных населению области, вырос с начала года на 3,4% (в РФ — на 2,3%).

Кстати, несмотря на трудности, о которых говорил выше, по итогам восьми месяцев 2025 года Ростовская область вошла в России в тройку регионов-лидеров по объему производства зерна (третье место). Регион находится на седьмом месте по объемам ввода жилья, на пятом — по обороту розничной торговли, по обороту и темпу развития общепита Дон занимает восьмое и седьмое места соответственно. Также седьмое место в РФ регион занимает по объему платных услуг населению, а шестое — по количеству малых и средних предприятий. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3%, как и на 1 января 2025 года.

— В этом году аграрии региона в полной мере ощутили, что работают в зоне рискованного земледелия. Капризы погоды привели к потерям урожая и, как следствие, снижению валового сбора зерновых, зернобобовых и масличных. Что правительство региона предприняло для поддержки сельхозпроизводителей в это трудное время?

— Губернатор и правительство Ростовской области направили обращения в федеральный центр с целью поддержать наших аграриев. Правительство региона создало оперативный штаб по мониторингу сфер АПК, ветеринарии — для быстрого реагирования на обращения сельхозпредприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении в связи с ЧС (из-за погодных условий).

Да, в регионе введен режим ЧС федерального уровня. Это дает аграриям Дона возможность для новых мер поддержки. Так, компенсировать причиненные чрезвычайной ситуацией убытки от гибели урожая смогут все сельхозпроизводители региона, заключившие договоры на страхование (до этого такую возможность имели аграрии тех муниципальных районов, на территории которых действовал режим ЧС регионального уровня).

В итоге, Ростовской области были выделены дополнительные лимиты на льготное краткосрочное кредитование, что позволит дополнительно привлечь новые кредиты на пополнение оборотных средств в объеме более 19 млрд руб. — для обеспечения осенних полевых работ. Предельный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличен с 400 млн руб. до 600 млн руб.

В октябре 2025 года Минсельхоз России дополнил порядок реализации механизма льготного кредитования пунктом о возможном принятии банком решения об отсрочки начисления и взимания процентов за пользование льготными краткосрочными и инвестиционными кредитами в период действия договоров. Вопрос пролонгации льготных краткосрочных кредитов с сохранением процентной ставки сейчас находится на рассмотрении в Минсельхозе РФ.

— А что еще было сделано на региональном уровне?

— Было принято решение о предоставлении субъектам малого предпринимательства, пострадавшим от ЧС, микрозаймов по пониженной ставке 1-3% годовых. Размер одного такого займа составляет от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. (включительно). Деньги выдаются на пополнение оборотных и (или) приобретение основных средств, а также для рефинансирования кредитов, ранее полученных в кредитных организациях на предпринимательские цели.

Кроме того, по инициативе минсельхозпрода области наши ученые разработали и довели до сведения донских аграриев научно-практические рекомендации по посеву озимой пшеницы в регионе в условиях засухи. Следование этим рекомендациям позволит сельхозпроизводителям нивелировать погодные риски.

— Сколько инвестиций поступило в экономику Дона с начала 2025 года?

— Несмотря на санкции и изменения в денежно-кредитной политике, инвестиции в экономику региона растут уже шестой год подряд. Планируем приложить все усилия для сохранения этой тенденции. Так, только за январь-июнь 2025 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в регионе составил 321,6 млрд руб.

Наибольший прирост наблюдается в промышленности, АПК и строительстве.

Сейчас в инвестпортфеле региона — более 650 проектов на общую суммы свыше 1 трлн руб. 38 проектов, на сумму более 520 млрд руб., входят в перечень ключевых инвестпроектов.

В числе наиболее крупных из реализуемых проектов — создание производства компьютерной техники «Бештау», запуск второго завода корпорации «Технониколь», открытие распределительного центра «Вайлдберриз» (Wildberries), строительство микрорайона «Левобережье», застройка старого аэропорта и возведение двух комплексов по производству моторного топлива Новошахтинским заводом нефтепродуктов (вложения только этот проект инвестор оценивает в более чем 220 млрд руб.,— «Ъ-Ростов»).

— Какую поддержку оказываете инвесторам?

— В Ростовской области действует широкий комплекс мер поддержки бизнеса. Так, для организаций, реализующих в регионе инвестпроекты, предусмотрены льготы по налогу на имущество организаций, льготы по налогу на прибыль организаций в рамках региональных инвестпроектов, инвестиционный налоговый вычет, специальный инвестиционный контракт, предоставление земельных участков в аренду без торгов, механизм защиты и поощрения капиталовложений.

Для организаций, получивших статус резидентов территорий опережающего развития (ТОР) «Гуково», «Донецк», «Зверево» предусмотрено предоставление льгот по налогу на прибыль организаций (подлежащих зачислению в федеральный и областной бюджеты), по налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Кроме того, резиденты ТОР могут воспользоваться мерами поддержки (займы, лизинг, гарантии), которые предоставляют соответствующие региональные институту развития.

Для резидентов особой экономической зоны «Ростовская» налог на прибыль в первые пять лет, с момента получения прибыли, равен нулю, следующие пять лет составляет 5%, в последующие годы — 13,5%. Также резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и на пять лет — земельного налога.

— Вы отметили, что Дон закрепился в России на шестом месте по числу малых и средних предприятий. Их в регионе более 182,6 тыс. На какую поддержку они могут рассчитывать?

— В рамках реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство» субъектам МСП доступен широкий спектр финансовых и нефинансовых мер. К первым относятся микрозаймы, предоставляемые АНО-МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» на льготных условиях: до 5 млн руб., процентная ставка — от 0,5% годовых, срок — до трех лет. Условия микрозайма зависят от вида деятельности заемщика, наличия залога и поручительства, цели финансирования и срока деятельности с момента регистрации. Еще одна финансовая мера — поручительство НО «Гарантийный фонд Ростовской области»: не более 70% от суммы обеспечиваемого обязательства при отсутствии залогового обеспечения для получения кредита/ микрозайма/ банковской гарантии/ аккредитива/лизинга, по ставке вознаграждения от 0,25% годовых. Третья мера — поддержка, которую оказывает АО «Региональная лизинговая компания Ростовской области», предоставляя услуги финансовой аренды (лизинга) на льготных условиях с лимитом финансирования до 30 млн руб. и удорожанием от 4,5% в год на срок до 10 лет. Речь о целевом использовании средств — приобретение коммерческого транспорта, спецтехники, сельхозтехники и оборудования.

К нефинансовым мерам относятся различные консалтинговые и образовательные услуги, которые институты поддержки оказывают представителям МСП на безвозмездной основе.

— Насколько эффективны перечисленные меры?

— Эффективность мер поддержки подтверждается сохранением стабильного инвестиционного климата и реализацией новых проектов даже в непростых условиях. Однако не стоит забывать, что мы живем в сложных макроэкономических условиях, которые требуют мобилизации ресурсов и их четкой приоритизации.

В рамках оптимизации расходов областного бюджета было принято непростое, но в то же время необходимое в нынешней ситуации решение о переносе на 2027 год предоставления субсидии на возмещение части затрат по процентной ставке по инвестиционным кредитам. Это — точечная корректировка, и она не означает сокращения поддержки в целом.

— То есть, все остальные меры, кроме этой, вы намерены сохранить и на 2026 год?

— Все остальные формы господдержки предпринимательства, включая налоговые льготы и имущественную поддержку, сохраняются в полном объеме.

Более того, на 2026 год бюджетной комиссией прорабатывается вопрос о выделении средств на «инфраструктурную» субсидию для технологического присоединения.

— Сейчас в Ростовской области в различной стадии реализации находятся несколько проектов, направленных на развитие глубокой переработки сельхозпродукции. Все ли с ними благополучно?

— Глубокая переработка сельхозпродукции в нашем регионе — это одно из приоритетных направлений развития АПК. Реализация проектов в этой сфере позволяет увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить импортозамещение, а сильная рыночная позиция всех выпускаемых продуктов дает возможность нарастить объемы экспорта. Сырье для переработки производится на территории Ростовской области и присоединенных регионов.

Сейчас на Дону идет реализация трех инвестпроектов по глубокой переработке зерна совокупным объемом инвестиций 81,6 млрд руб. Будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест.

Так, ООО «АМИЛКО» в Миллеровском районе увеличивает мощности действующего комбината по глубокой переработке кукурузы (с нынешних 270 тыс. до 500 тыс. т в год, — «Ъ-Ростов»). В 2024 году компания приступила к реализации очередного проекта по созданию производства импортозамещающих продуктов: моногидрата декстрозы и фруктозы, глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых модифицированных крахмалов. АО «ДонБиоТех» (принадлежит АО «Росхим») в Волгодонске ведет строительство комплекса по глубокой переработке пшеницы для производства алифатической аминокислоты лизин. Мощность переработки составит 250 тыс. т зерна в год. ООО «Амирост» в Азове реализует проект по созданию производственного комплекса по глубокой переработке кукурузного зерна с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов. Мощность завода составит 420 тыс. т в год. Компания — участник регионального проекта «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств».

Когда мы говорим о глубокой переработке сельхозсырья, то речь не только об импортозамещении продуктов, которые поставлялись к нам из дальнего зарубежья. У продуктов глубокой переработки хороший экспортный потенциал. Это — высокомаржинальная продукция, на которую, в отличие от подсолнечника, пшеницы и др. видов сырья, не распространяются экспортные (заградительные, — «Ъ-Ростов») пошлины.

— Долгие годы Дон занимал первое место в ЮФО по объемам экспорта и входил в России в число регионов-лидеров? Удалось ли сохранить эти позиции?

— Ростовская область является регионом, где динамично развиваются внешнеторговые связи со 137 странами. Среди субъектов юга России наш регион на первом месте по объему внешнеторгового оборота и на втором — по объему экспорта. Его география. По итогам первой половины 2025 года, включает шесть направлений: Азия (65,8%), Африка (21,9%), СНГ (11%), Европа (0,9%), Южная и Северная Америка (по 0,2%).

По данным АО «Российский экспортный центр», в январе-июне этого года Дон занял в РФ восьмое место по объемам экспорта, третье — по объемам несырьевого неэнергетического экспорта и первое — по объемам экспорта продукции АПК.

Донские предприятия успешно представлены на международных рынках. Помимо зерна они экспортируют растительное масло, крупы, хлебцы, муку, патоку и кондитерские изделия.

Значительная часть экспорта — это высокотехнологичная продукция: вертолеты, комбайны, электровозы, котлы паровые, энергетическое оборудование для атомной промышленности и т. д.

Основные страны-контрагенты — Казахстан, Китай, Беларусь, Гвинея, Алжир, Абхазия, Узбекистан, Турция, Монголия, Киргизия, Азербайджан и Армения.

— Еще один приоритет (национальный и региональный) — стремление к технологической независимости. Для этого необходимо вести инновационные разработки, создавать высокотехнологичные производства, возрождать и развивать целые отрасли. Какая работа ведется в регионе в этом направлении?

— В развитии инновационных процессов на территории Ростовской области за последние годы отмечается положительная тенденция. Так, пятый год подряд увеличивается объем инновационных товаров, работ, услуг. По итогам 2024 года, этот показатель составил рекордные 237,6 млрд руб. Дон занимает первое место в ЮФО и 11-е — в России.

По итогам 2024 года, удельный вес предприятий, осуществлявших технологические инновации, в общем объеме обследованных организаций составил рекордные 50,2%. По данному показателю Ростовская область уже четвертый год подряд лидирует в стране.

По уровню инновационной активности регион по-прежнему сохраняет высокое значение — 26,3%. По данному показателю, Дон четвертый год подряд занимает в России второе место.

По итогам 2024 года в Ростовской области значительно выросли затраты на инновационную деятельность организаций, составив 97,5 млрд руб. (рост — 75,2% к 2023 году). По этому показателю регион на первом месте в ЮФО и на десятом — в РФ.

— Какую поддержку оказываете таким компаниям?

— Ключевым объектом инфраструктуры, который оказывает поддержку инновационным и высокотехнологичным компаниям, является АНО «Агентство инноваций Ростовской области». На его базе работают представительство Фонда содействия инновациям (ФСИ), Центр кооперации, импортозамещения и трансфера технологий, а также Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Деятельность агентства направлена на формирование условий для коммерциализации научно-технических знаний и технологий, итогов интеллектуальной деятельности научных организаций, а также обеспечение взаимодействия между ведущими учебными заведениями региона и предпринимательским сообществом для реализации потребностей бизнеса в инновационных разработках.

Кроме того, региональное Агентство инноваций Ростовской области оказывает содействие в привлечении грантов ФСИ. За минувшее десятилетие, с 2014 года, общий объем привлеченных грантов превысил 2,4 млрд руб. А с начала 2025 года в ФСИ уже подано 433 заявки на общую сумму более 1,2 млрд руб. Поддержано 75 инновационных проектов на сумму порядка 130 млн руб.

Беседовал Владимир Андреев