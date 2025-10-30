Паслер: свердловские аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров земли

В Свердловской области аграрии не обрабатывают порядка 400 тысяч гектаров земли, об этом сообщил Денис Паслер в своем Telegram-канале. «Эти земли существуют "на бумаге", но значительная их часть давно не используется по назначению и заросла деревьями»,— написал он.

Господин Паслер отметил, что для эффективного использования земли необходимо изменить ее категорию. Глава региона на заседании правительства поручил обследовать и верифицировать 192 тыс. гектаров, чтобы определить их потенциал. По его словам, в текущем году в муниципальную собственность будет передано 18,2 тыс. гектаров, которые затем поступят в распоряжение сельхозпроизводителей.

На заседании отдельно были подведены итоги уборочной кампании. Свердловские аграрии собрали почти 768 тыс. тонн зерна, 246 тыс. тонн картофеля и более 38 тыс. тонн овощей открытого грунта. Заготовлено более 2 млн тонн сенажа, сена и силоса, что обеспечило скот качественными кормами на 100%. План по сбору рапса, подсолнечника и других технических культур перевыполнен: собрано более 100 тыс. тонн при плане в 70 тыс. тонн.

Полина Бабинцева