Депутата Госдумы от Ставрополья включили в Совет по межнациональным отношениям

В состав Совета при президенте по межнациональным отношениям включили депутата Владимира Иванова. Он представляет Ставропольский край в Государственной Думе восьмого созыва и возглавляет Комитет по делам национальностей. Соответствующий указ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

В состав президиума входят 17 человек. Его председатель — замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Мария Хоперская