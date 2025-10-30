Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутата Госдумы от Ставрополья включили в Совет по межнациональным отношениям

В состав Совета при президенте по межнациональным отношениям включили депутата Владимира Иванова. Он представляет Ставропольский край в Государственной Думе восьмого созыва и возглавляет Комитет по делам национальностей. Соответствующий указ Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

Фото: ЮСИ

Фото: ЮСИ

В состав президиума входят 17 человек. Его председатель — замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов.

Мария Хоперская

Новости компаний Все