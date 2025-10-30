Астраханские депутаты рассмотрят корректировки в бюджет на 2025-2027 годы

На заседании Совета Думы Астраханской области, проведенном спикером Игорем Мартыновым, утвердили повестку дня для заседания, назначенного на 6 ноября. В планах рассмотреть более 20 вопросов, включая корректировку бюджета на 2025-2027 годы и меры по отлову безнадзорных животных.

Ключевой темой станут изменения в бюджете, предложенные правительством Астраханской области. В законопроекте уточняются доходы и расходы, с увеличением финансирования по 16 из 25 государственных программ, особенно в сфере социальной поддержки.

Депутаты также обсудят законопроект об ответственности за действия, мешающие отлову безнадзорных животных, направленный на защиту сотрудников профильных служб. Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о дополнительных полномочиях комиссии по контролю за сведениями о доходах и имуществе депутатов.

Нина Шевченко