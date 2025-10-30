В Левашово прошла церемония ко Дню памяти жертв политических репрессий

Церемония ко Дню памяти жертв политических репрессий прошла на Левашовском мемориальном кладбище 30 октября. К Поклонному кресту возложили цветы от городского правительства, Заксобрания, администраций районов, общественных организаций и консульств.

Следом читали Ленинградский Мартиролог — список жертв политических репрессий в Ленинграде. Кроме того, каждый желающий мог назвать вслух имена дорогих людей, которые были репрессированы.

В ходе памятных мероприятий был задержан пенсионер Михаил Пушницкий, который отказался снять с груди значок с украинским флагом. Его доставили в 49-й отдел полиции, где составили протокол о «дискредитации армии». Выборгский районный суд оштрафовал петербуржца на 30 тыс. рублей.

Пушницкий известен тем, что в 2002 году участвовал в работе поисковой группы, которая обнаружила массовые захоронения политзаключенных на Ржевском артиллерийском полигоне в урочище Койранкангас.

Андрей Маркелов